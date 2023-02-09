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Çıkan yangın hayatını kurtardı! Tırnaklarıyla kazarak çıktı

Çıkan yangın hayatını kurtardı! Tırnaklarıyla kazarak çıktı

6 katlı binanın zemin katında yaşayan Kadir Bayrak, depremden 57 saat sonra ilk 2 katı çöken binanın enkazından kendi başına çıktı. Bayrak, enkazda çıkan yangının tuğlaları gevşettiğini, bu sayede kurtulabildiğini söyledi.

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Hatay’ın en fazla hasar gören merkezi Antakya’da depremin 3’üncü gününde bir mucize yaşandı. İstanbul’dan kapıcılık yapmak için Antakya’ya gelen ve 2 katı yıkılan 6 katlı binanın zemin katında oturan Kadir Bayrak’ın kendi başına kurtuluşuna şahitlik etti. 48 yaşındaki Bayrak, depremden 57 saat sonra ilk 2 katı çöken binanın enkazından kendi başına çıktı. Binada çıkan yangın sonrasında mahsur kaldığı yerdeki tuğlaların esnediğini ve onları iterek dışarı çıkmayı başardığını anlatan Bayrak, hastanede tedavi altına alındı. Evde tek başına yaşadığını söyleyen Bayrak, depremden sonra binanın 2 katının üzerine düştüğünü anlatırken, depremin ilk gününden kurtuluşuna kadar geçen 57 saati Milliyet’e anlattı:

“Kolonların arasındaydım, sadece göğsüme beton düştü, göğüs ağrım var. Buraya gelen ekiplerin ve dışarıdan gelenlerin sesleri duydum ama onlar benim sesimi duymadı. Beklerken yangın çıktı. Sanırım çöken tuğlalar yangınla esnedi, ben de ayaklarımla, ellerimle onları itip dışarı çıkmayı başardım. Enkazda beklerken üst kattan düşen cipsler vardı, onları yedim. Kurtarılmayı bekledim.”

Kadir Bayrak’ın çıktığı binanın üst katları tam olarak yıkılmazken ilk iki katı tamamen çökmüş durumda. Üst katlarda oturan kişilerin kendi imkânlarıyla çıktıkları ancak çöken bölümde enkazda başka insanların da olduğu belirtildi. Kurtarma ekiplerinin de binaya bir süre önce geldikleri, dinleme yaptıkları ama ses alamadıkları için çalışma başlatmadıkları öğrenildi.

Enkazın başında yakınlarını bekleyenler ise dışarı çıkan Bayrak’ı “Yangını sen çıkardın” diye suçladı. Bayrak ise “Ben de enkaz altındaydım, nasıl çıkarayım” yanıtını verdi.

Altı katlı binanın zemin katında çıkan yangın Kadir’in kurtuluşu oldu.

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