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Cinayet zanlısı Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Cinayet zanlısı Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı yakalandı

MUĞLA’nın Milas ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışmada Melikşah Yıldız silahla ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayet sonrası cinayet zanlısı olarak aranan Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı A. K. Muğla yakalandı.

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25 Ocak tarihinde Milas’ta aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 aile fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüşmesi sonrası iddiaya göre, Gelecek Partisi Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı A. K., ruhsatsız tabancayla Melikşah Yıldız’a ateş ederek ölümüne sebebiyet verdi. Cinayet sonrası A.K. olay yerinden firar etti.

Cinayet zanlısı olarak aranan A.K. Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonrası yakalandı. Yakalanan cinayet zanlısı A.K. işlemlerinin ardından Milas adliyesine sevk edildi.

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