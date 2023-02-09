Depremdeki yıkım böyle görüntülendi! Bakanlıktan uydu ve İHA’larla hasar tespit çalışması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen 10 il için uzman ekipleriyle hasar tespit çalışmalarını karadan ve havadan sürdürüyor.
Bakanlık, karadan yaptığı çalışmaların yanı sıra şehirlerin üç boyutlu önceden oluşturulan dijital ikizlerini, 12 adet uçak İnsansız Hava Aracı (İHA), dronlar ve Göktürk uydusundan gelen anlık görüntülerle karşılaştırarak ön hasar tespit çalışmaları yapıyor.
Dijital ikiz teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, Bakanlığa ait ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli ekiplerce erişilebiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıklamasında hasar tespitlerinin sağlıklı ve kurumlarla eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirildiği vurgusu yaptı.