Depremdeki yıkım böyle görüntülendi! Bakanlıktan uydu ve İHA’larla hasar tespit çalışması

Dijital ikiz teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, Bakanlığa ait ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli ekiplerce erişilebiliyor.