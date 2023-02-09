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Kahramanmaraş depremini bilen Naci Görür, İstanbul için uyardı! Tarih verdi...

Kahramanmaraş depremini bilen Naci Görür, İstanbul için uyardı! Tarih verdi...

KAHRAMANMARAŞ depremini önceden bilip uyaran Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum" dedi.

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Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremi günler öncesinden bilmiş ve uyarmıştı. Kahramanmaraş konusunda haklı çıkan Naci Görür bu kez de İstanbul için uyardı. "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum" diyen Görür, "İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur" uyarısı yaptı. 

Maraş'tan daha küçük olacak ama...

İstanbul'da beklenen depremin Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden daha küçük şiddette olacağını belirten Prof. Dr. Naci Görür, ancak hasarın Kahramanmaraş depreminden çok daha ağır olacağını ifade etti. İşte Naci Görür'ün beklenen İstanbul depremiyle ilgili tüyleri diken diken eden o açıklamaları...

Maraş gibi 3 gün önceden haber verdi

- İstanbul’da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce ‘Maraş’tan endişe ediyoruz’ diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul’dan endişe ediyorum.

30 senenin 27 senesi geçti, kaldı 3 sene

- Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul’da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum.

Şiddeti küçük yıkımı büyük olacak

- Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul’da en fazla 7.5 bekliyoruz.

- İstanbul’da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul’da hasar Maraş’tan daha fazla olur.

Maraş'ta hasar beklenenden çok daha fazla 

- Diğer yandan Maraş’ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz.

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