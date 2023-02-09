Muhalif kanallarda 'neden deprem bölgesinde asker yok?' çıkışı için Soner Yalçın 'kullanışlı aptallar' dedi

Deprem bölgesinde askerin neden olmadığını soran muhalif isimlere tepki gösteren yazar Soner Yalçın, “Siz kullanışlı aptallar yüzünden!” diye yanıt verdi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından EMASYA protokolü yeniden gündeme geldi.

Muhalif kanallarda askerin neden sahada olmaması sorgulandı hükümete eleştiri okları yöneldi.

Muhalif televizyonlarda “Nerede asker? Neden deprem bölgesinde asker yok?” diyerek tepki gösterenlere Sözcü yazarı Soner Yalçın, bugünkü köşesinde "Kendimi tutamadım, “sizin yüzünüzden” dedim; “siz kullanışlı aptallar yüzünden!” diyerek yanıt verdi.

Kaldırılmasına destek çıktılar

"Kullanışlı aptallar" başlıklı yazısında Yalçın, liberal isimlerin FETÖ'nün etkin olduğu dönemde 2010 yılında "darbeye zemin hazırlıyor" denilerek kaldırılan EMASYA protokolüne karşı kampanyaya destek olduğunu yazdı.

Yalçın, yazısında şu ifadelere yer verdi:

-“Hiç ders alınsa tarih tekerrür eder mi?”

Ders alınmadığı için FETÖ darbesi yaşandı…

Dün, “EMASYA kaldırılsın” diyenler bugün tv'de “asker nerede” diye bağırıyor!

Aynı arkadaşlar, Celal Şengör'ün deprem yayınında iktidara yönelik, “ülkeyi cehalet yönetemez” sözünü pek sevdi…

İktidarla mı sınırlı cehalet? Arada sizde aynaya bakın liboş meslektaşlarım!

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı için tıklayın

EMASYA nedir?

"Emniyet-Asayiş-Yardımlaşma" ifadelerinin kısaltılması olan EMASYA protokolü 1997 yılında yürürlüğe girdi. Bu Protokol 27 maddeden oluşarak, askere şehirlerde toplumsal olaylara müdahale imkanı tanıyordu. Böylece teröre ilişkin şüphe olduğu durumlarda, sel, yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında afetin gerçekleştiği ilçe veya illerde yeterli müdahale kuvvetinin bulunmadığı durumlarda, askerden sivil bir kontrol ile yardım alınmasını düzenliyordu.

EMASYA Protokolü ile asker doğal afet yaşanan bölgeye müdahale edebiliyor, afetzedelerin her türlü ihtiyaçlarını (çadır, su, yiyecek vb) karşılayabiliyor. Bu protokol ile "Vali izni olmadan" asker harekete geçebiliyordu.