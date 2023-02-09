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Deprem bölgesine hırsız çıkarması! Polis ve AFAD kıyafetleriyle evleri soyuyorlar

Deprem bölgesine hırsız çıkarması! Polis ve AFAD kıyafetleriyle evleri soyuyorlar

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili yıkan depremde enkaz altında kalan canları kurtarmak için binlerce insan bölgeye akın ederken, hırsızlar da deprem bölgesine akın etti. Akıl almaz yöntemlerle hırsızlık yapmaya başladılar...

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Dört gün önce büyük yıkıma yol açan deprem sonrası enkaz altında kalan on binlerce insana ulaşılmaya çalışılıyor. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından bölgeye koşan arama kurtarma ekipleri zamanla yarışırken, afet bölgesinde türeyen hırsızlar pes dedirten yöntemlerle insanların eşyasını çalıyor.

AFAD kıyafeti giyip hırsızlık yaptı

Şanlıurfa’da AFAD kıyafeti giyen bir kişi riskli görüldüğü için boşaltılan evlerden hırsızlık yaparken yakalandı. 

Yine aynı Şanlıurfa'da, evlerin boşaltıldığı semtlerde devriye atan polis, iki kişiyi bir evden hırsızlık yaparken yakaladı.

Polis yeleği giyip boş evleri soydu

Yine Şanlıurfa’da polis yeleği giyerek evlerden hırsızlık yapar bir kişi, motosikleti Yunus timleri tarafından gözaltına alındı.

Yine dün akşam Şanlıurfa’da iki kişi TV’ler tarafından canlı yayında verilen arama-kurtarma çalışmaları sırasında bir vatandaşın cep telefonunu çalarken görüntülendi.

Enkazda çalışanın telefonunu çaldılar

Adıyaman’da da kendilerini yardıma gelmiş gibi gösteren, ellerinde su ve bisküvi taşıyan bazı kişiler enkazlarda ziynet ve para ararken görüldü.

Boş evden altın çalarken mahalleli yakaladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde hasarlı bir evden altın çalan iki kişi mahalleli tarafından yakalanarak jandarmaya teslim etti.

Enkazdan çıkan pantolonu boşalttı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin, enkazdan çıkardığı pantolonun cebindekileri kendi cebine koyduğu ekrana yansıdı.

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