Günün kahreden fotoğrafları! Depremde hayatını kaybedenlere veda
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KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem 10 ili etkiledi. Kurtarma çalışmaları sürerken saatler sonra gelen mucize haberleri de gözyaşlarına boğuyor. Öte yandan hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlanıyor. İşte günün kahreden fotoğrafı...
Hatay'ın Payas ilçesinde enkazdan cansız bedeni çıkarılan 6’sı çocuk 22 kişi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Payas Asri Mezarlığı'na getirilen 22 kişinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.
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Depreme Adıyaman'da yakalanarak yıkılan binanın enkazında hayatını kaybeden 10 kişilik Vanlı Yorğun ailesi son yolculuklarına uğurlandı.
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