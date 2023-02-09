Enkaz altında hamile kadınlar da var! Doğmadan öldü... Çinli ekip 'helal size' dedirtti
KAHRAMANMARAŞ depreminde hamile kadınlar da enkaz altında altı. Hatay'da enkaz altından sağ olarak kurtarılan 9 aylık hamile kadın, bebeğini kaybetti. Çin'den kurtarma çalışmaları için gelen ekip ise, Türk ekiplerle beraber Hatay'da hamile bir kadını kurtarmayı başardı.Abone ol
Kahramanmaraş kent merkezi Dumlupınar Mahallesi Minyas apartmanı depremin ardından çöktü. Enkaz altında kalan yabancı uyruklu Hene Hammeco isimli 35 yaşındaki 9 aylık hamile kadın enkaz altında kaldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu hamile kadın enkaz altından 70 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Enkazdan çıkarılan kadın ambulansla Kahramanmaraş Kadın Doğum Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Hammeco’nun durumunun iyi olduğu, ancak bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çin'den gelen ekip hamile kadını kurtardı
Öte yandan Çin'den gelen 82 kişilik arama-kurtarma ekibi, Türk ekiplerle birlikte yoğun çaba sarf etti. Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken 8 katlı binadan gece saatlerinde hamile bir kadın, Çinli ekiplerin yardımıyla sağ olarak çıkarıldı.
Kadının kurtarıldığı anlar ve Çinlilerin yoğun çabası görüntülere böyle yansıdı: