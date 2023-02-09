Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise yaralanmıştı.Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı’nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi, tutuklu Eray Özyağcı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ateş ile husumetli olduğunu belirten Özyağcı, "Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum” dedi.

Edinilen bilgiye göre Özyağcı ifadesinde, dosya çerçevesinde tutuklanan ve kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrasında kendisini kaçırmakla suçlanan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını söyledi.