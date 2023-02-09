İstanbul Valisi Ali Yerlikaya saat verip duyurdu: Yasak kalkıyor

İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacağını açıklamıştı. Yasak bugün saat 13.30 itibariyle sona erecek.

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Kar yağışı etkisini yitirdi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında “Bugün 13.30’dan itibaren Motosiklet, Elektrikli scooter ve Motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum” dedi.