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Haluk Levent çağrı yaptı! Deprem bölgesine gelmeyin, lütfen gelmeyin....

Haluk Levent çağrı yaptı! Deprem bölgesine gelmeyin, lütfen gelmeyin....

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6'lik iki büyük deprem 10 ilde yıkıntıya neden oldu. Onbinlerce insan enkaz altında kurtarılmayı beklerken, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllüler bölgeye akın etti. AHBAB'ın kurucusu Haluk Levent, gönüllülere "Deprem bölgesine gelmeyin" çağrısı yaptı. Haluk Levent ce telefonu operatörlerini ise bombardımana tuttu.

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Deprem bölgesine yardım için koşan arama kurtarma ekipleri kadar binlerce gönüllü de hiçbir eğitimi olmadığı halde yardım etmek için bölgeye gitti. AHBAB'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent ise, gönüllülere "Deprem bölgesine gelmeyin" çağrısı yaptı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı:

İnanın yarardan çok zarar olabiliyor

"Bölgeye kimse gönüllü olarak gelmesin Gerçekten çok kişi var. İnanın yarardan çok zarar olabiliyor. Profesyonel ekip , araç , gereç vs. gelebilir ama kalbi güzel gönüllü çalışmak isteyenler için gün bugün değil! Yarınlarda başlanacak çalışmalar daha önemli! Lütfen gelmeyin..."

Cep telefonu operatörlerine isyan etti

Dün cep telefonu operatörlerine, "Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor" çağrısı yapan Haluk Levent, bugün de "4. Gün Ben Hatay’da bıraktığım ekibimle 2 saat içinde 3 kez zor görüşebildim. Telefon operatörleri ! Ne diyeceğimi bilmiyorum artık!" diye yazdı. 

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