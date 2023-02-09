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Diyanet 2023 fitre bedelini açıkladı! Fitre şimdiden deprem mağdurlarına verilir mi?

Diyanet 2023 fitre bedelini açıkladı! Fitre şimdiden deprem mağdurlarına verilir mi?

DİYANET İşleri Başkanlığı, 2023 yılı için Ramazan ayı fitre bedelini 70 TL olarak belirledi. Ramazan ayında ödenen fitre şimdiden deprem mağdurlarına verilebilir mi?...

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Ramazan ayı 2023 fitre bedelleri açıklandı. 2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları içinde açıklamada bulundu. Peki deprem mağdurlarına fitre verilir mi? 2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı. Diyanet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: 

Fitre miktarı nasıl belirleniyor?

"Fitre (sadaka-i fıtr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir.

Fitre ibadeti, darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile olmakta; sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlamasının yanında toplumsal dayanışmayı da içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayıdır ki fitre, geniş bir mükellef kitlesi, tarafından yerine getirilmektedir.

Hadislerde fitre miktarı, buğday, arpa, hurma veya üzümden Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde kullanılan ölçü birimi esas alınarak belirlenmiştir. Fitrenin bu sayılan ürünlerden belirlenmesinde, o günkü toplumun ekonomik şartları ve temel gıda maddelerinden hareketle kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı anlaşılmaktadır.x

Nakdi olarak da gıda olarak da verilebilir

Yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine,
Bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine,
Belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna,
Bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine,
Oy birliği ile karar verildi.

Ramazandan önce depremzedelere verilebilir

Ayrıca Kurul, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen 'Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusunu aşağıdaki şekilde cevaplamıştır:

“Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. (Molla Hüsrev, Düreru'l-Hükkâm, 1/195; İbn Abidin Reddü’l-Muhtar, 2/367).  Dolayısıyla fitre verecek olanlar, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler."

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