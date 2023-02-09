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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde yeni açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem bölgesinde yeni açıklamalar

Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, depremde 14 bin 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 bin 794 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan depremden etkilenen şehirlerden biri olan Gaziantep'e gelerek incelemelerde bulundu. Çadırkenti ziyaret eden Erdoğan, depremzedelerle görüştü.

İncelemelerinin ardından kameralar karşısına geçen Erdoğan, "Son tespitlere göre depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 14 bin 14'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 63 bin 794. Şu anda enkaz çalışmalarımız yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. Gaziantep'te ise 944 bina yıkılmış, bunun yanında bin 415 vatandaşımız vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

"Hedefimiz 1 yıl içerisinde konutları bitirmek"

Depremin ardından devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak hedefimiz 1 yıl içerisinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3 - 4 kat olmak üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapılacak olan hasar tespit ile birlikte şu anda geçiş süreci için vatandaşlarımıza 10'ar bin lira nakdi yardım yapacağız. Bu nakdi yardım ile bu geçiş sürecini en azından sıkıntıları biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz. Bir taraftan konteyner çalışmalarımız, diğer taraftan yurt dışından gelecek konteynerlerimiz var. Onların gemi bulma, arama çalışmalarını belirli bir yere ulaştırdık. Gelecek konteynerleri de yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun yanında karavan çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bazı bölgelerde karavanlarla sıkıntıda olan vatandaşlarımızın sıkıntılarını giderme gayreti içinde olacağız" ifadelerini kullandı.

"Tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı"

Deprem üzerinden yapılan provokasyonlara tepki gösteren Erdoğan, "Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım asla prim vermeyecektir. Kaldı ki bugün inşallah olağanüstü hal ile ilgili meclisimizde olağanüstü hal kanununun 3 ay süreyle ilanını yapacağız. Cumhurbaşkanı olarak ben şu anda adımı attım ve resmi gazetede yayınlandı. Bugün mecliste yapılacak olan oylama ile birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak. Bu ne getirecek. Bu, Türkiye'de bu süreci istismar eden, ticarette yolsuzluklara giden tüm tefecilere, fitne gruplarına, fesat gruplarına karşı olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını devlete vermiş olacaktır. Bununla birlikte bazı yerlerde maalesef bakıyorsunuz marketlere, alıveriş merkezlerine yağmalama çalışmaları oluyor. Bu yağmalama çalışmalarına da olağanüstü hal ile müdahale etme imkanını yakalayacaktır. Tüm halkıma bu hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hiç endiye etmeyin"

Geçmişte yaşanan depremleri ve ardından hızla yapılan konutları hatırlatan Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin. Biz bugüne kadar Van'da o devasa depremi nasıl atlattıysak, Bingöl'de nasıl atlattıysak, Malatya'da, Elazığ'da o malum depremleri nasıl atlattıysak, İzmir'deki malum felaketi nasıl atlatıp orada da binaları süratle yaparak sahiplerine teslim ettiysek, aynı şekilde bu on ilimizde de süratle bunu yapacak ve konutları sahiplerine inşallah teslim edeceğiz" dedi.

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