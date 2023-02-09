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Dünyada yankı uyandırmıştı! Türkiye'de gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya'dan açıklama

Dünyada yankı uyandırmıştı! Türkiye'de gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya'dan açıklama

Kremlin’den yapılan açıklamada “Depremin ardından Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması planlarında gecikme olabilir” denildi.

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Rusya, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’de doğalgaz merkezi kurulması planlarında gecikme olabileceğini açıkladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, doğalgaz merkezi planının şu anda Türkiye için öncelikli bir konu olmadığını, dolayısıyla planın uygulamasında muhtemelen gecikme yaşanacağını kaydetti.

“Elbette bu şu anda Türkiye'nin önceliği olamaz ve bunu çok iyi anlıyoruz” diyen Peskov, buna karşın planların uygulanacağını belirtti.

Rus sözcü, Türkiye'ye felaketle mücadelede ve yıkılan yerlerin yeniden inşasında gereken desteği sağlayacaklarını da söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık Denizi'ndeki Kuzey Akım boru hatlarının Eylül’deki patlamalarda zarar görmesinin ardından Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasını önermişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki ülkenin çalışma yürüteceğini ve plan için adım atılacağını açıklamıştı.

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