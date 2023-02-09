1999 depreminde kaç bina çöktü? Gölcük depreminde kaç kişi öldü?

Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber olurken akıllara 1999 Gölcük depremi geliyor. Pek çok kişi, Kahramanmaraş depreminde kaç binanın yıkıldığını ve kaç kişinin vefat ettiğini araştırıyor. Peki, 1999 depreminde kaç bina çöktü? İşte detaylar...

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Kahramanmaraş dahil 10 ilde meydana gelen deprem felaketinde pek çok bina yıkıldı. Büyük acıya neden olan Kahramanmaraş depreminde enkazlarda kurtarma çalışmaları devam ederken, bütün illerde görülen tablo ise yürekleri dağlıyor.

Kahramanmaraş depremleri ile büyük yıkım yaşayan 10 ilde kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem bölgelerinden gelen görüntüler acı tabloyu ortaya koyuyor. Türkiye tek yürek enkaz altından gelecek iyi haberlere odaklandı. Zamana karşı savaş sürerken, şehirlerin geldikleri durum acı tabloyu ortaya koyuyor.

Yakın dönemde Türkiye’nin gördüğü en büyük depremlerden olan 1999 Gölcük depreminde yıkılan bina sayısı da merak edilen konuların başında geliyor.

1999 depreminde kaç bina çöktü?

Türkiye büyük yıkımın olduğu depremi 1999 yılında Gölcük'te yaşamıştı. 17 Ağustos 1999'da yerel saatle sabah 03.02'de meydana gelen Gölcük merkezli deprem 7,4 büyüklüğünde bir etkiye sahipti. Kocaeli Gölcük merkezli 1999 depreminde kayıtlara göre 133.683 bina çökmüş, 285.211 ev ve 42.902 iş yeri de hasar görmüştü.

Gölcük depremimde kaç kişi öldü?

Resmi raporlara göre Gölcük depreminde 17.480 ölüm ve 23.781 yaralanma oldu. 2010 yılında yayınlanan bir Meclis Araştırması Raporu'nda ise Gölcük depremindeki can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellendi.