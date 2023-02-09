Deprem bölgesinde 1185 artçı sarsıntı oldu

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor. Bugüne kadar topla 1185 artçı sarsıntı gerçekleşti. Bugün meydana gelen en büyük artçı sarsıntının şiddeti 5.0 oldu.

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Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve on binlerce vatandaşımızın yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ediyor.

Bugün en büyükleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5.0 ve Malatya'nın Pütürge ilçesinde gerçekleşen 4.4 şiddetindeki artçılarla beraber toplam 1185 artı sarsıntı meydana geldi.