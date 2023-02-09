Flaş seçim tarihi açıklaması! Türk yetkili: Seçimlerin zamanında yapılması zor...

Türkiye'de bu yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili dikkat çekici bir açıklama İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Türk yetkiliden geldi: "Seçimlerin zamanında yapılması zor..."

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehirde yıkım gerçekleştiren şiddetli depremlerden sonra Mayıs ayına kadar OHAL ilan edilmişti. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan bir Türk yetkili seçimin tarihi ile ilgili iddialarda bulundu. Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir Türk yetkili, seçimlerin zamanında yapılmasının zor olduğunu belirtti.

Deprem çok ciddi zorluklar yarattı

Daha önce Ankara’dan yetkililerin 14 Mayıs’ı işaret ettiği seçim tarihi ile ilgili haberde şöyle denildi: “Türk yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son 20 yıllık iktidarında en zorlu seçimlerle karşılaşmasının beklendiği oylamanın 14 Mayıs’ta yapılması ile ilgili bir Türk yetkili konuştu. Türk yetkili depremin seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması önünde çok ciddi zorluklar yarattığını söyledi.”

14 Mayıs'ta bir seçim çok zor...

İsmini açıklamayan konuşan Türk yetkili, “Seçimleri konuşmak için çok erken çünkü Türkiye nüfusunun yüzde 15’i etkilenen bölgede. Şu anda 14 Mayıs’ta bir seçim yapılmasının önünde çok ciddi zorluklar var” dedi.