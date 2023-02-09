250 daireli rezidansın enkazından 81 saat sonra sağ çıkarıldı

HATAY’da 250 daireli bir binada enkaz altında kalan 42 yaşındaki kadın, ekiplerin zorlu mücadelesi ile 81 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. 250 daireli Rönesans Rezidans da yerle bir olan binalardan oldu.

Ekiplerin zorlu mücadelesi sonrası 81. saatte Fatma Karadeniz (42), sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarılıp, ambulansa alındı.

Sabah saatlerinde aynı binadan 2 yaşındaki Elif ile 9 yaşındaki Atilla Eren ve 12 yaşındaki Ege Yılmaz sağ olarak çıkarıldı.