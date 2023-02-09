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Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremin üzerinden saat 14:00 itibarıyla 82 saat geçti. Çöken binalarda mahsur kalanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ederken, iş makinelerinden de yoğun destek alınmaya başlandı. Son durum dron ile havadan görüntülendi.

Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ili derinden etkiledi. 

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Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum

Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm illerde çöken binalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler ilk andan itibaren yoğun mesai harcadı. 

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Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum

Halen çalışmaların 24 saat aralıksız sürdüğü Kahramanmaraş'taki son durum ise dron ile havadan görüntülendi.

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Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum

Bir taraftan ses alınan noktalarda ekipler bir canlı daha kurtarmak için zamanla yarışırken, diğer taraftan da iş makinelerinden yoğun destek alınmaya başladı.

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