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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde çalışan ya da görevlendirilen kamu personeline acilen iki maaş ikramiye yatırılması çağrısında bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği bölgelerde görevlendirilen kamu personeline iki maaş ikramiye verilmesi çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Deprem bölgesinde çalışan ya da bölgede görevlendirilen kamu personeline acilen 2 maaş ikramiye yatırın. Kötü durumdalar, hizmet vermeye çalışıyorlar. Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!” ifadelerini kullandı.

CHP
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