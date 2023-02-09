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İngiliz akademisyen depremi İngiltere'ye uyarladı Britanya fermuar gibi ikiye ayrılacaktı

İngiliz akademisyen depremi İngiltere'ye uyarladı Britanya fermuar gibi ikiye ayrılacaktı

University College London'da araştırma görevlisi olarak çalışan sismolog Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli depremin Britanya Adası'nda yaşanması halinde Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin "dümdüz" olacağını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık büyük depremler yabancı akademisyenlerin de gündeminde.

10 ili etkileyen depremde iller habarebeye dönmüş durumda. Ölü sayısı şimdilik 14 bini aşarken yaralı sayısı 63 bini geçti. 

Yabancı bilim adamlarını bile derinden sarsan depreme ilişkin çarpıcı açıklamalar University College London'da görevli Stephen Hicks'ten geldi.

Hicks, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin, depremin yönü ve etki alanını gösteren ısı haritasını, Britanya haritası üzerine yerleştirerek depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını anlattı.

Dümdüz olacaktı

Sismolog Hicks, "Birmingham, Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirler harap olacak ve neredeyse dümdüz olacaktı." ifadesini kullandı.

Fermuar gibi ikiye ayrılacak

Aynı depremlerin İngiltere'de yaşanması halinde gerçekleşeceklere işaret eden Hicks, fay hattını açılan bir fermuara benzeterek, İngiltere'nin de fermuarın açılmasıyla 2'ye ayrılacağını kaydetti.

İngiltere'de böylesine depremler oluşturacak fay hatları bulunmadığını ve bu çalışmayı Türkiye'de yaşananları ortaya koymak için yaptığını vurgulayan Hicks, arzu edenlerin yaşadıkları bölgelerdeki kuruluşlara yardımlar yapabileceğine ya da Türk Kızılaya bağışta bulunabileceğine dikkati çekti.

​​​​​​​Hicks, benzeri bir depremin Britanya Adası'nda yaşanmasıyla sadece Güney İngiltere'nin değil Galler'in de büyük hasar göreceğini belirtti.

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