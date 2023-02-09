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Deniz de yükselmişti! İskenderun’da son durum böyle

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Deniz de yükselmişti! İskenderun’da son durum böyle

Hatay’ın İskenderun ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında deniz seviyesi yükselirken, yıkılan binalar da havadan görüntülendi.

Deniz de yükselmişti! İskenderun’da son durum böyle

Kahramanmaraş merkezli 3 gün önce meydana gelen depremlerin ardından İskenderun’da deniz seviyesi yükseldi. Deniz seviyenin yükselmesiyle sahil kesiminin bir bölümü sular altında kaldı. Depremde yıkılan binalar ve hasar alan yerler dron ile havadan görüntülendi.

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Deniz de yükselmişti! İskenderun’da son durum böyle

Tahribatın boyutunun içler acısı olduğu şehirde, arama-kurtarma ekiplerinin enkazlarda çalışmaları devam ediyor.

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Deniz de yükselmişti! İskenderun’da son durum böyle
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Deniz de yükselmişti! İskenderun’da son durum böyle
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