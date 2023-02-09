BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,28
ALTIN 1.140,51
HABER /  GÜNCEL

84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı

84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı

Samsun’da yaşayan 84 yaşındaki Remzi Tüysüz, kefen parasını depremzedeler için bağışladı. Parayı teslim alan muhtar gözyaşlarını tutamazken, Remzi Tüysüz de depremzedelerin yaşadıkları karşısında gözyaşı döktü.

Abone ol

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde yaşayan Remzi Tüysüz, Kadifekale Mahallesi Muhtarlığı'na giderek, muhtarın masasına 1000 euro bıraktı.

Muhtar Güven Akan parayı bırakma sebebini sorduğunda Remzi Tüysüz, “Bu benim kefen paramdır. Ben yaşarken bana lazım değil. Şu an devletime lazımdır” cevabını verdi.

Duydukları karşısında duygulanan muhtar, parayı AFAD hesabına yatırdı. Muhtar gözyaşlarını tutamazken, Remzi Tüysüz de depremzedelerin yaşadıkları karşısında gözyaşı döktü.

“Kendime gelemedim”

Olayı anlatan Muhtar Güven Akan, “Muhtarlığa gelen yardım kumanyalarını toparlarken bir amca içeri girdi. Çıkardı cebinden parayı masanın üstüne bıraktı. 'Muhtarım, bu kefen param. Şu an devletime lazım' dedi. Bunu dedikten sonra kendime gelemedim. Allah devletimize yardım etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Allah böyle insanların sayısını arttırsın. Yaşlı amcamız ‘Ölürsem beni sen kaldır, sonra ölürsem devlet beni bir şekilde kaldırır’ dedi ve masaya parayı bıraktı gitti. Ben parayı gittim AFAD hesabına yatırdım. Mahallemden yardımlar geliyor. Hizmetkarı olduğum mahalleme teşekkür ediyorum” dedi.

Remzi Tüysüz ise, “Mecburuz, bizim vatanımız, kendi memleketimizdir. Düşünülecek bir şey yoktur” diye konuştu.
Muhtarlık, gelen yardımları depremzedelere ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Depremzedelerden iç yakan sözler: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim"
Depremzedelerden iç yakan sözler: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı
Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'
Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'
MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
İngiliz akademisyen depremi İngiltere'ye uyarladı Britanya fermuar gibi ikiye ayrılacaktı
İngiliz akademisyen depremi İngiltere'ye uyarladı Britanya fermuar gibi ikiye ayrılacaktı
Dünyada yankı uyandırmıştı! Türkiye'de gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya'dan açıklama
Dünyada yankı uyandırmıştı! Türkiye'de gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya'dan açıklama
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!
250 daireli rezidansın enkazından 81 saat sonra sağ çıkarıldı
250 daireli rezidansın enkazından 81 saat sonra sağ çıkarıldı
Valilik duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak
Valilik duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak
Tayvan hükümetinin Türkiye'ye yardımla ilgili kararı gündem oldu '20 yıl önceki iyiliğe karşılık' dediler
Tayvan hükümetinin Türkiye'ye yardımla ilgili kararı gündem oldu '20 yıl önceki iyiliğe karşılık' dediler
Flaş seçim tarihi açıklaması! Türk yetkili: Seçimlerin zamanında yapılması zor...
Flaş seçim tarihi açıklaması! Türk yetkili: Seçimlerin zamanında yapılması zor...
Bakanlık duyurdu deprem bölgesindeki 10 ilde memur maaşları yatırılıyor
Bakanlık duyurdu deprem bölgesindeki 10 ilde memur maaşları yatırılıyor