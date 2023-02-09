84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı

Samsun’da yaşayan 84 yaşındaki Remzi Tüysüz, kefen parasını depremzedeler için bağışladı. Parayı teslim alan muhtar gözyaşlarını tutamazken, Remzi Tüysüz de depremzedelerin yaşadıkları karşısında gözyaşı döktü.

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İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde yaşayan Remzi Tüysüz, Kadifekale Mahallesi Muhtarlığı'na giderek, muhtarın masasına 1000 euro bıraktı.

Muhtar Güven Akan parayı bırakma sebebini sorduğunda Remzi Tüysüz, “Bu benim kefen paramdır. Ben yaşarken bana lazım değil. Şu an devletime lazımdır” cevabını verdi.

Duydukları karşısında duygulanan muhtar, parayı AFAD hesabına yatırdı. Muhtar gözyaşlarını tutamazken, Remzi Tüysüz de depremzedelerin yaşadıkları karşısında gözyaşı döktü.

“Kendime gelemedim”

Olayı anlatan Muhtar Güven Akan, “Muhtarlığa gelen yardım kumanyalarını toparlarken bir amca içeri girdi. Çıkardı cebinden parayı masanın üstüne bıraktı. 'Muhtarım, bu kefen param. Şu an devletime lazım' dedi. Bunu dedikten sonra kendime gelemedim. Allah devletimize yardım etsin. Zor bir süreçten geçiyoruz. Allah böyle insanların sayısını arttırsın. Yaşlı amcamız ‘Ölürsem beni sen kaldır, sonra ölürsem devlet beni bir şekilde kaldırır’ dedi ve masaya parayı bıraktı gitti. Ben parayı gittim AFAD hesabına yatırdım. Mahallemden yardımlar geliyor. Hizmetkarı olduğum mahalleme teşekkür ediyorum” dedi.

Remzi Tüysüz ise, “Mecburuz, bizim vatanımız, kendi memleketimizdir. Düşünülecek bir şey yoktur” diye konuştu.

Muhtarlık, gelen yardımları depremzedelere ulaştırmak için çalışmalarına devam ediyor.