BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,32
ALTIN 1.142,48
HABER /  GÜNCEL

Enkazdan çıkarılan genç kadın ekiplere söz verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enkazdan çıkarılan genç kadın ekiplere söz verdi

Hatay'ın Antakya ilçesinde genç bir kadın, depremin 83. saatinde 3 katlı binanın enkazından sağ çıkarıldı. Genç kadın, kendisini kurtaran ekibe kahve yapma sözü verdi.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından yıkılan binaların altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı. Elif isimli genç kadının yaşadığını belirleyen ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Binanın zemin katının enkazında bulunan Elif, depremin 83. saatinde kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan kadın, kendisini kurtaran ekibe, "Size kahve yapacağım" dedi.

Büyük bir dikkatle sedyeye alınan genç kadın, tekbirler eşliğinde ambulansa taşınarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakanlık duyurdu deprem bölgesindeki 10 ilde memur maaşları yatırılıyor
Bakanlık duyurdu deprem bölgesindeki 10 ilde memur maaşları yatırılıyor
MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
Deprem yardım malzemelerini çalan 4 personel hakkında soruşturma
Deprem yardım malzemelerini çalan 4 personel hakkında soruşturma
84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı
84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı
Depremzedelerden iç yakan sözler: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim"
Depremzedelerden iç yakan sözler: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı
Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'
Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'
İngiliz akademisyen depremi İngiltere'ye uyarladı Britanya fermuar gibi ikiye ayrılacaktı
İngiliz akademisyen depremi İngiltere'ye uyarladı Britanya fermuar gibi ikiye ayrılacaktı
Dünyada yankı uyandırmıştı! Türkiye'de gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya'dan açıklama
Dünyada yankı uyandırmıştı! Türkiye'de gaz merkezi projesiyle ilgili Rusya'dan açıklama
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Her şeyi biz mi öğreteceğiz size, devlet yönetin devlet!
250 daireli rezidansın enkazından 81 saat sonra sağ çıkarıldı
250 daireli rezidansın enkazından 81 saat sonra sağ çıkarıldı
Valilik duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak
Valilik duyurdu! Ekmekler ücretsiz dağıtılacak