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Türkiye genelinde memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek! Emekli maaş ödeme tarihleri

Türkiye genelinde memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek! Emekli maaş ödeme tarihleri

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinin ardından tüm Türkiye genlinde 15 Şubat'ta ödenmesi gereken maaşların 11 Şubat'ta ödenmesine karar verildi. Emekli maaşlarının ödemesi de öne çekildi....

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Türkiye geneli memur maaşlarının ödemesi 4 gün geriye çekildi. Böylece tüm Türkiye'de maaşlar 11 Şubat 2023 tarihinde hesaplara geçecek. Karar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alındı.

Emekli maaş ödemelerinin de öne çekilmesi bekleniyor...

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