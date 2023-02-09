Kahreden görüntü! Kefen yok, toplu mezarlara gömülüyor! Diyanet'ten yürek sızlatan fetva
KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremden kahreden görüntüler gelmeye devam ediyor. Sokaklar cenazelerle dolu, Hayatını kaybedenler mezarlıklarda topluca gömülüyor. Kefen bulunamadığı için cesetler battaniyeler ya da ceset torbaları ile defnediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, cenazelerin yıkanmadan da defnedilebilmesi için fetva yayınladı...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde saat 16:00 itibariyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da ölenlerin sayısı 14 bin 351'e çıktı. Deprem bölgesinin sokakları, enkaz başları cenazelerle dolup taşıyor. Bazı bölgelerde hayatını kaybedenler, kepçelerle açılan toplu mezarlara gömülmeye başlandı. İş makineleriyle açılan çukura dizilen cesetlerin başına yakınları direk, çubuk dikip ismini yazıyor, işaret için bez bağlıyor. Kefen bulunamadığı için cesetler battaniyeye sarılıp ya da ceset torbalarıyla gömülüyor. Diyanet ise toplu definler için yürek sızlatan bir fetva yayınladı.
Deprem bölgesinde enkaz altından çıkarılan cenazeler, eğer yakınları varsa onlara teslim ediliyor değilse enkazların yanı başına konuluyor. Cenazeleri taşımak için cenaze aracı yetişmeyince insanlar yakınlarının cenazelerini bulabildikleri her türlü araçla nakletmeye çalışıyor.
24 saat bekletip gömme kararı
Sokaklar ve hastane bahçelerinin cenazelerle dolup taşması üzerine AFAD kimliği belirlenemeyen cenazelerin, parmak izi alınıp fotoğrafı çekilerek defnedilmesine karar vermişti. Deremin ardından mezarlıklardaki fotoğraf ve görüntüler de yürek burktu.
Uzun çukurlara yan yana sıralanıp....
Cenazelerin daha fazla bekletilmeden gömülmesi için mezarlıklarda iş makineleri devreye girdi. Olanak bulunursa zaman zaman şehit niyetine namazlar kılındıktan sonra tek tek mezarlar yerine, açılan uzun çukurlara cesetler yan yana sıralanıyor.