Kahreden görüntü! Kefen yok, toplu mezarlara gömülüyor! Diyanet'ten yürek sızlatan fetva

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde saat 16:00 itibariyle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da ölenlerin sayısı 14 bin 351'e çıktı. Deprem bölgesinin sokakları, enkaz başları cenazelerle dolup taşıyor. Bazı bölgelerde hayatını kaybedenler, kepçelerle açılan toplu mezarlara gömülmeye başlandı. İş makineleriyle açılan çukura dizilen cesetlerin başına yakınları direk, çubuk dikip ismini yazıyor, işaret için bez bağlıyor. Kefen bulunamadığı için cesetler battaniyeye sarılıp ya da ceset torbalarıyla gömülüyor. Diyanet ise toplu definler için yürek sızlatan bir fetva yayınladı.