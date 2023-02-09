Günlerdir enkaz altındaydı tam ümidini kesmişti ki... O sözleri akıllara kazındı

Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşlardan gelecek iyi haberlerdeyken, arama kurtarma ekibi ile enkaz altında bir kadın arasında yaşanan diyalog, izleyenleri duygulandırdı.

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Kendini kurtarmaya gelen çalışana teşekkür eden depremzede, "Teşekkür ediyorum, hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun, Allah sizi düşürmesin. Hiçbir tanıdığınız düşmesin bu duruma. Tam ümidimi kesmiştim biliyor musun?" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6'lık depremler, binlerce can kaybı, on binlerce yaralı ve ağır yıkıma neden oldu. Kentler adeta yerle bir olurken, 100 binden fazla kişinin ise hala enkaz altında olduğu düşünülüyor.

Arama kurtarma ekipleri durmaksızın hayat kurtarmaya çabalarken, enkaz altında bir kadın ve onu kurtarmaya gelen ekip üyesi arasında yaşanan diyalog, izleyenleri duygulandırdı.

Tam ümidimi kesmiştim

"İnşallah kurtaracağız seni abla" diyen arama kurtarma çalışanıyla konuşan kadın şunları söyledi:

"Teşekkür ediyorum, hiç tanımadığınız insanlar için buradasınız. Allah razı olsun, Allah sizi düşürmesin. Hiçbir tanıdığınız düşmesin bu duruma. Tam ümidimi kesmiştim biliyor musun? Dedim artık bırakın uyuyacağım ben, üşüdüm. Zaten kimse de gelmedi. Üzerimizden geçip gidiyorlardı. Burası tehlikeli diye girmek istemediler herhalde."

Günlerdir enkaz altında olmasına rağmen, sakinliğini ve nezaketini koruduğu dikkat çeken depremzedeye sosyal medyada övgü yağdı.