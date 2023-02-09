BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,31
ALTIN 1.143,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gece yaşanan büyük depremde ayaktaydı böyle anlattı: Korkudan ölen oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gece yaşanan büyük depremde ayaktaydı böyle anlattı: Korkudan ölen oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir grup depremzede minibüsle Rize'ye getirildi. Ayaklarının hala titrediğini anlatan Necat Muhaciroğlu, "Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim" dedi.

Abone ol

Rize'de yaşayan 80 yaşındaki Necat Muhaciroğlu, gezmek için çocuklarının yanına gittiği Malatya'da depreme yakalandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği depremlerde yaşadıklarını anlatan Muhaciroğlu, gece namaz için uyumadığı esnada sallanmaya başladıklarını söyledi.

Depremin durmasıyla evden sadece ceketini alıp çıktığını anlatan Muhaciroğlu, ilk depremde zarar görmeyen akrabalarının evine gittiğini, gün içerisinde meydana gelen ikinci depreme de evde yakalandığını ve daha sonra dışarıda kalmaya başladıklarını aktardı.

Depremin 4. gününde Rize'den yardıma giden bir minibüsle geri dönen Muhaciroğlu, evde iken hala daha korktuğunu ifade etti.

"9 katlı bina sallanmaya başladı"

Rize'ye gelmesine rağmen hala daha ayaklarının titrediğini belirten Necat Muhaciroğlu, "Malatya'da çocuklarım vardı. Onların yanına gezmek için gittim. Gece namazımı kılacaktım, o yüzden kalkmıştım. Saat gece 04.00 sularında rüzgar gibi bir şey esti. 9 katlı bina sallanmaya başladı. Ben de salavat ve dua etmeye başladım.

"Korkudan ölen oldu"

Kaçacak bir şansımız yok. Elbiselerimizi aldık ve dışarıya çıktık. Evi çöken oldu, evinin altında kalan oldu, dışarı çıkamayan oldu, korkudan ölen oldu. Ne edeceğimizi şaşırdık.

"Allah'ım al canımızı da kurtulalım"

Ondan sonra bir akrabamızın evine gittik. Aynı gün içerisinde deprem tekrardan oldu. Ben de 'Allah'ım al canımızı da kurtulalım' dedim. Daha sonra 15 dakikada bir deprem oluyor. Buraya geldiğimizde kurtardık sallanmaktan.

"Uykuda korkudan havaya zıplıyorum"

Uyuduğum zaman korkudan havaya zıplıyorum. Zannediyorum ki deprem oluyor. Ben gidiyorum dedim ve salavat getirdim. Evden çıktık, dışarıda herkes oturuyor. Ayaklarımız hala daha titriyor" 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum
Foto Galeri Felaketi yaşayalı 82 saat oldu! Depremin merkezi görüntülendi: İşte Kahramanmaraş'ta son durum Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Deprem sırasında ortaya çıkan mavi ışık ürküttü! Kameralara böyle yansıdı
Deprem sırasında ortaya çıkan mavi ışık ürküttü! Kameralara böyle yansıdı
Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı
Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı
Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde...
Polis baba ve kızına 80 saat sonra ulaştılar! İçeride koltuğun üzerine oturmuş halde...
Merih Demiral'dan alkışlık hareket! Formalar satıldı, tüm gelir deprem bölgesine
Merih Demiral'dan alkışlık hareket! Formalar satıldı, tüm gelir deprem bölgesine
Enkazdan çıkarılan genç kadın ekiplere söz verdi
Enkazdan çıkarılan genç kadın ekiplere söz verdi
Bakanlık duyurdu deprem bölgesindeki 10 ilde memur maaşları yatırılıyor
Bakanlık duyurdu deprem bölgesindeki 10 ilde memur maaşları yatırılıyor
MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
MEB duyurdu! Deprem bölgesindeki okullarda devam zorunluluğu kalktı
Deprem yardım malzemelerini çalan 4 personel hakkında soruşturma
Deprem yardım malzemelerini çalan 4 personel hakkında soruşturma
84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı
84 yaşındaki Remzi dede kefen parasını depremzedeler için bağışladı
Depremzedelerden iç yakan sözler: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim"
Depremzedelerden iç yakan sözler: "Telefonumdan 61 kişinin ismini sildim"
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 3 aylık maaşını deprem bölgesine bağışladı
Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'
Haluk Levent'ten dikkat çeken çağrı! 'Yarardan çok zararı olabiliyor'