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Hatay'a otomobil almak için gitmişti depremde can verdi

Hatay'a otomobil almak için gitmişti depremde can verdi

Gümüşhane'den Hatay'a ikinci el otomobil satın almak için giden Onur Yılmaz, depremde konakladığı otelin enkazı altında yaşamını kaybetti

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Gümüşhane'den Hatay'a otomobil almaya giden genç, depremde can verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlere, Hatay'da konakladığı otel odasında uykusunda yakalanan Gümüşhaneli Onur Yılmaz (20), enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Depremden bir gün önce ikinci el otomobil satın almak için Hatay'a gittiği öğrenilen Yılmaz, yarın Gümüşhane'de defnedilecek.

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