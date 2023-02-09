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Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de açıkladı! Depremde son durum; can kaybı 16 bin 170 oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de açıkladı! Depremde son durum; can kaybı 16 bin 170 oldu

Deprem bölgesine giden Erdoğan, bugün Gaziantep'ten hemen sonra Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada depremde ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı. Erdoğan, "hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 64 bin 194" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çarşamba günü deprem bölgesine giden Recep Tayyip Erdoğan bugün, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedeler için kurulan çadırları ziyaret ederek, vatandaşlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Vatandaşlarla bir araya geldikten sonra konuşan Erdoğan depremde yaralı ve ölü sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

Osmaniye'de kaç kişi öldü?

Erdoğan, "Osmaniyemiz de depremde yıkım olan şehirlerimizden bir tanesidir. Şu an itibariyle depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı 64 bin 194... Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiştir." dedi.

Erdoğan, "İnşallah bir yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz ve bu geçiş sürecinde de onar bin lira depremzedelere destek veriyoruz." diye konuştu.

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