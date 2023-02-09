BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,28
ALTIN 1.134,75
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Son dakika!.. Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!

Son dakika!.. Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem nedeniyle bir hafta tatil edilen okullar için yeni karar... Tatil 20 Şubat'a kadar uzatıldı... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu...

Abone ol

Tüm Türkiye genelinde okullar 20 Şubat’a kadar kapalı olacak... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi. Depremin ardından okullar 13 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti. 

Öğretmenler deprem bölgesinde

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 bin 136 öğretmenden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46’sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı.

Okul ve pansiyonlar depremzedelere verildi

Öte yandan bakanlık, depremin yaşandığı 10 ildeki yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve yatılı bölge okullarında 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti veriyor.

Deprem bölgesinde okula devam zorunluluğu yok

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamada "2. dönemde tüm kademelerde devam şartı aranmayacak. Tüm öğrenciler istedikleri taktirde çevre illerdeki okullara nakilleri yapılacak" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kahreden görüntü! Kefen yok, toplu mezarlara gömülüyor! Diyanet'ten yürek sızlatan fetva
Foto Galeri Kahreden görüntü! Kefen yok, toplu mezarlara gömülüyor! Diyanet'ten yürek sızlatan fetva Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İki kardeş 84 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
İki kardeş 84 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem mektubu
AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem mektubu
Hatay'a otomobil almak için gitmişti depremde can verdi
Hatay'a otomobil almak için gitmişti depremde can verdi
8 yaşındaki kardeşlerin gönderdiği kumbaradan çıkan mektupta yazılanlar göz yaşarttı
8 yaşındaki kardeşlerin gönderdiği kumbaradan çıkan mektupta yazılanlar göz yaşarttı
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Elektrik ve doğal gaz faturaları ertelendi
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Elektrik ve doğal gaz faturaları ertelendi
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL kararı TBMM'de kabul edildi
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL kararı TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de açıkladı! Depremde son durum; can kaybı 16 bin 170 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de açıkladı! Depremde son durum; can kaybı 16 bin 170 oldu
Eğitim için Adıyaman'a gitti genç otelde enkaz altında can verdi
Eğitim için Adıyaman'a gitti genç otelde enkaz altında can verdi
Türkiye genelinde memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek! Emekli maaş ödeme tarihleri
Türkiye genelinde memur maaşları 11 Şubat'ta ödenecek! Emekli maaş ödeme tarihleri
Günlerdir enkaz altındaydı tam ümidini kesmişti ki... O sözleri akıllara kazındı
Günlerdir enkaz altındaydı tam ümidini kesmişti ki... O sözleri akıllara kazındı
Gece yaşanan büyük depremde ayaktaydı böyle anlattı: Korkudan ölen oldu
Gece yaşanan büyük depremde ayaktaydı böyle anlattı: Korkudan ölen oldu
Deprem sırasında ortaya çıkan mavi ışık ürküttü! Kameralara böyle yansıdı
Deprem sırasında ortaya çıkan mavi ışık ürküttü! Kameralara böyle yansıdı