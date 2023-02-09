Son dakika!.. Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem nedeniyle bir hafta tatil edilen okullar için yeni karar... Tatil 20 Şubat'a kadar uzatıldı... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu...

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Tüm Türkiye genelinde okullar 20 Şubat’a kadar kapalı olacak... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." dedi. Depremin ardından okullar 13 Şubat Pazartesi gününe kadar tatil edilmişti.

Öğretmenler deprem bölgesinde

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4 bin 136 öğretmenden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekibi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Bunun yanında 2 bini psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile 5 bin 46’sı da gönüllü olmak üzere toplam 11 bin 182 personel deprem bölgesinde görev aldı.

Okul ve pansiyonlar depremzedelere verildi

Öte yandan bakanlık, depremin yaşandığı 10 ildeki yurt, okul, pansiyon, uygulama oteli, öğretmenevi ve yatılı bölge okullarında 450 bin vatandaşa konaklama hizmeti veriyor.