BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,29
ALTIN 1.134,85
HABER /  GÜNCEL

Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor

Milletvekilleri maaşlarını depremzedelere bağışlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyalarına AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri de katılarak bağışta bulunma kararı aldı.

Abone ol

AK Parti TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarından katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar yardımda bulunabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda AK Parti milletvekilleri en az bir maaş yardımda bulunacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremle mücadele kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 1 milyon liralık yardımda bulunmuştu. MHP milletvekillerinin yanı sıra MHP- MYK üyeleri de AFAD'a bağış yaptı.

CHP TBMM Grup Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, tüm milletvekillerinin bu ayki maaşlarını afet bölgesindeki depremzedelere destek olarak gönderme kararı aldığı belirtildi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İYİ Parti milletvekilleri olarak başlangıçta bir maaşımızı, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza, kardeşlerimize bağışladık. Konuyla ilgili Genel Merkezimizde çalışmalar devam ediyor. Yardım faaliyetlerimiz sürecek." dedi.

HDP milletvekilleri de partinin oluşturduğu deprem fonuna nakdi yardımda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dilara Gönder Show TV’deki görevinden istifa etti
Dilara Gönder Show TV’deki görevinden istifa etti
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi
Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı
Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı
ABD'li sismolog Tobin depremi değerlendirdi: Eşi benzeri görülmemiş olay
ABD'li sismolog Tobin depremi değerlendirdi: Eşi benzeri görülmemiş olay
Son dakika!.. Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
Son dakika!.. Tüm Türkiye'de okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi!
İki kardeş 84 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
İki kardeş 84 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem mektubu
AB liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem mektubu
Hatay'a otomobil almak için gitmişti depremde can verdi
Hatay'a otomobil almak için gitmişti depremde can verdi
8 yaşındaki kardeşlerin gönderdiği kumbaradan çıkan mektupta yazılanlar göz yaşarttı
8 yaşındaki kardeşlerin gönderdiği kumbaradan çıkan mektupta yazılanlar göz yaşarttı
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Elektrik ve doğal gaz faturaları ertelendi
Bakan Fatih Dönmez duyurdu! Elektrik ve doğal gaz faturaları ertelendi
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL kararı TBMM'de kabul edildi
Depremden etkilenen 10 ilde OHAL kararı TBMM'de kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de açıkladı! Depremde son durum; can kaybı 16 bin 170 oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Osmaniye'de açıkladı! Depremde son durum; can kaybı 16 bin 170 oldu