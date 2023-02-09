"İki gün 'engel olmamak için' gelmedim" diyen Meral Akşener: Bu kaosun nedeni tek adam rejimi

KAHRAMANMARAŞ'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim" dedi. Depremzedeler şikayetlerini anlattı. Akşener, tüm yaşanan yardım ve kurtarma karmaşasının nedeninin tek adam rejimi olduğunu söyledi.

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, 10 ili etkileyen depremin merkez üssü Pazarcık'ta incelemelerde bulundu. Kendisi Kocaelili olan Meral Akşener, 1999 depremini hatırlatarak, "Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim" dedi. Depremzedelerin dertlerini dinleyen Meral Akşener, "Kimse gelmedi. Ölüler var çıkarmıyorlar. Kokmuş içeride. Çocuklar soğuktan donuyor" deyi şikayette bulundu.

Ölüler enkazda kokmuş! Çocuklar donuyor

Depremin merkez üssü Pazarcık’ta çadır kentteki depremzede bir genç, Akşener’e “Kimse gelmedi. Ölüler var çıkarmıyorlar. Kokmuş içeride. Çocuklar soğuktan donuyor. Çadır için yazıldım iki gün oldu. Beni bu çadıra koymuyorlar. Neymiş sağlık için kullanacaklarmış. Yanına bir çadır daha koyun ne olacak. Suriyelilerin hepsi oturuyor, ben giremiyorum. Çalışmadılar ya. Herkes öldü. Kaç gün bekledik gelsin çıkarsınlar diye” tepkisini dile getirdi. Akşener, boyundaki atkısını çıkararak derdini anlatan gence boynuna sardı.

Çadırların içinde üşüyoruz

Alanda kurmayları ile birlikte gezen Akşener’e depremzede vatandaşlar, “çadırların içerisinde üç gündür titriyoruz soğuktan, ısınamıyoruz” diyerek dert yandı. Akşener, de “Tüp için sayın Erdoğan ile görüştüm. Şimdi buraya da onu göndermesini sağlayacağız” yanıtını verdi.

Evlerimiz yağmalanıyor!

Yaşlı bir çift ise, bölgede yağmaların yaşandığını belirterek, “Suriyeliler, evimizde ne var ne yok çalmış. Buna bir çare bulunsun” diyerek yardım talebinde bulundu.

İki çocuğu ile ortada kalan anneye ev sözü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki çocuğu ile sokakta kalan bir anneye de “Ankara’ya gelebilir misin, barınma sorununu ben karşılayacağım. Sonra da istediğin zaman dönebilirsin” dedi.

Anneme müdahale edemedim!

Pazarcık’taki incelemelerin ardından Kahramanmaraş kent merkezine geçen Meral Akşener, arama-kurtarma çalışmalarının yetersizliğinden dert yanan vatandaşları dinledi. Sağlık personeli olduğunu söyleyen bir vatandaşın, “Anneme müdahale edememem o kadar koydu ki” sözleri dikkat çekti.

Erdoğan'ı aradım, talimat verdi

Akşener ardından da bir basın açıklaması yaptı. İYİ Parti’de deprem koordinasyon merkezi kurulduğunu ve AFAD’la sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim içinde bulunulduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

- Sayın Erdoğan’ı aradım. Bu bilgileri (ısınmanın sorun olduğu) verdim. Isınma için tüp istendi. Isıtma için sistem var onun gönderilmesini istedim. Kendisi de talimat verdiğini söyledi.

Gölcük depremi tecrübesini yaşadığım için...

- Depremin ilk günü “Bizim susma zamanımız, devletimizin konuşma zamanı, siyasetinse susma zamanı” demiştim ve buna uyduk. Şimdi bugün buradayım, şimdi de milletimizin sesini duyup kamuoyuna yansıtma zamanı, eksiklikleri görüp bunu duyurup teminini sağlama zamanı.

- Ben bunun tecrübesini (Gölcük depremi) yaşadığım için ilk üç gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim.

Ayak altında çalışmalara engel olmak istemedik

- O depremle bu deprem arasında mevsim farkı var. İlk 72 saat kritik arama-kurtarma çalışmaları için. Ayak altında olup bu çalışmalara engel olmak istemedik. Bugün geldim gördüm ki pek aksaklık var. AFAD’da çalışan insan sayısı sınırlı. Yardım dağıtma tecrübesi sınırlı.

Karmaşanın nedeni tek adam rejimi

- Bugün bu karmaşanın temel problemi tek adam sistemidir. Hafızanın kaybolmasıdır. Bu ülkenin devletinin hafızası gitti.

- Erdoğan’ı ciddiyete, kapsayıcılığa ve liyakatli kadrolarla çalışmaya davet ediyorum.

- Bugün siyaset yapma yeri değil. Ömer Çelik diyor ‘Cumhur ittifakı burada, millet ittifakı nerede’ diye. Gün bunları konuşmanın, siyaset yapmanın yeri değil.

En önemli sorunlar...

- En önemli konu ısınma. İlaç yok, antibiyotik yok. Bebek bezi ve maması yok. Kadınların durumu çok kötü. Tuvalet yok. Banyoyu falan geçtim. Barınma sorun, çadır yok. Gıdaya erişim sağlandı, onda sıkıntı yok. Biz ilaçları, antibiyotikleri yanımızda getirdik.