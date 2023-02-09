Biri tablet almak için biriktirdiği harçlığını, diğeri hiç giymediği ayakkabısını bağışladı

Kocaeli'de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına bir çocuk tablet almak için biriktirdiği parasını, bir başka çocuk ise hiç giymediği yeni ayakkabısını bağışladı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için başlattığı yardım kampanyasına, 7'den 70'e tüm vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Kampanyaya destek olan Elfida isimli kız çocuğu, tablet almak için harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını yardım toplama merkezine getirdi.

İsminin Öykü olduğu öğrenilen bir başka çocuk ise hiç giymediği spor ayakkabısını, "Merhaba ben Öykü. Kendime aldığım yeni ayakkabıyı size hiç giymeden hediye ettim. Sizin her zaman yanınızdayım. Allah yardımcınız olsun. Sizi seviyorum" notuyla bağışladı.