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Dilara Gönder Show TV’deki görevinden istifa etti

Show TV'de yaşanan depremle ilgili "Böyle ders mi olur. Böyle kader mi olur" diyen Dilara Gönder, görevini bıraktığını açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yaşanan gelişmeleri aktarmak için deprem özel yayını yapan Show TV ana haber sunucusu Dilara Gönder, yaşananlara tepki gösterdi.

Gönder, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ın yorumu üzerine şu ifadeleri kullandı;

Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize? Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyurun havadan görüntüler.
Gönder, bu sözlerinin ardından elindeki kağıtları da masaya fırlattı.

"Yazması zormuş"

Programdan kısa süre sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Gönder, istifa ettiğini duyurdu.

Gönder, paylaşımında şunları söyledi;

Yazması zormuş, istifa ettim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu fırsatı veren Ciner Medya Grubu'na teşekkür ederim.

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