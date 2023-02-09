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İspanyol ekipten duygusal paylaşım: Asıl kahraman Türk halkı

İspanyol ekipten duygusal paylaşım: Asıl kahraman Türk halkı

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görev alan İspanyol ekip, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

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Türkiye yaşanan iki büyük depremin ardından hayatını kaybeden binlerce vatandaşımıza ağlarken, bölgeye yardım için giden yabancı ülkelerden gelen ekipler eşsiz anlara şahit oluyor.

Türk milletinin dayanışması vurgulandı

İspanyol arama-kurtarma ekibi Bomberos Gırecan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk milletinin depremde gösterdiği dayanışma vurgulandı. Kurtarma ekibi, Twitter hesabından paylaştığı pide fotoğraflı paylaşıma düştüğü notta bu dayanışmaya dikkati çekti.

"Asil kahramanlar onlar"

Paylaşımda, "(Etli ekmek) Bu gıda maddelerini vermek için bizleri yolda durdurdular. Kahvaltı ve tatlılar için para ödememize izin vermiyorlar. Buradaki bütün insanlar kurtarma ekipleriyle birlikte çalışıyor. Unutmayın, asıl kahramanlar onlar. Biz sadece onların umuduyuz." ifadelerine yer verildi.

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