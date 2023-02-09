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Mucize kurtuluş 81 saat sonra geldi! Enkazdan çıkarılan minik Ela uykuda esnedi

Mucize kurtuluş 81 saat sonra geldi! Enkazdan çıkarılan minik Ela uykuda esnedi

KAHRAMANMARAŞ'ta enkazda çalışma yürüten kurtarma ekipleri 81'inci saatte 1 yaşındaki Ela ve annesini kurtardı. Kucakta dışarı çıkan Ela'nın uykudayken esnemesi ise dikkat çekti.

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Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ekiplerine kurtarma çalışmaları sürüyor. Onikişubat ilçesinde bir enkazda çalışma yapan Ankara Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, ses aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla anne ve 1 yaşındaki bebeği Ela'ya ulaşıldı. Ekipler ilk önce Ela bebeği çıkardı.

Kucakta çıkan bebeğin uykuda esnemesi de görüntüye yansıdı. Daha sonra ise anne Rahaf çıkartılarak bebekle birlikte hastaneye sevk edildi.

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