Depremin 4. Gününde son durum! Ağzı olan konuşuyor... Gerçekler nasıl çarpıtılıyor?

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, herkeste derin yaralar açarken, gerçekleri çarpıtanların yalan ve iftiraları bitmek bilmiyor. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Youtube hesabında canlı yayında değerlendiriyor.

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KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin üzerinden 4 gün geçti. Enkaz altından yaralıları kurtarma çalışmalarında mucizeler yaşanıyor fakat depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, algı yaratmaya çalışan kişiler de bu felaketi fırsata çevirmenin peşinde. Yalanlar, iftiralar havalarda uçuşuyor. Kısacası ağzı olan konuşuyor. Yaşanan her olumlu olayı çarpıtarak yayan kişilerin haddi hesabı yok. Gerçekler ise birer birer ortaya çıkıyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, yaşanan tüm bu gelişmeleri canlı yayında değerlendiriyor.