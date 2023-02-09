Hatay'da açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle:

"Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz

Şu an sadece Hatay Havalimanı kapalı. Orada da çok yoğun çalışmalar sürüyor. Yarın sahra hastanelerinin buraya sevki söz konusu. Yarın sabahtan itibaren Hatay'a nakletmeye çalışacağız. Tüm hava araçları geri dönüşte depremzedeleri tahliye etti.

"Hatay'da 4 binden fazla Mehmetçik görev yapıyor"

Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar."

Sağlık Bakanı Koca, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 406 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 bin 806 kişinin yaralandığını bildirdi.