Ali Koç: Maçlar şifresiz yayınlansın!

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Ligler başladıktan sonra ilk birkaç haftanın şifresiz yayınlanması için yayıncı kuruluşla görüşeceğiz" dedi.

Fenerbahçe Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Gaziantep FK ve Hatayspor'un hakları baki, görünen o ki önümüzdeki sezon 20 takımla oynanması söz konusu."

"Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız."

Ligler başladıktan sonra ilk birkaç haftanın şifresiz yayınlanması için yayıncı kuruluşla görüşeceğiz.

"3 Mart başlama tarihi, son derece doğru"

Depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ali Koç, federasyona da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sorunları her daim bizimle istişare içinde paylaşarak, analiz ederek, birlikte değerlendiriyoruz. Bugün de en önemli toplantıyı yaptık. Takvim için de, duyduğunuz gibi, ilk gün sabah uyandığımızda nasıl bir faciayla karşılaştığımızın farkında değildik. 'Pazartesi maçı salı mı oynansın' diyorduk. Tablo biraz daha netleşti. En azından ülkemize umut olması açısından takvim belirledik. Aradan iki gün geçti, üçüncü gün tablonun çok daha vahim olduğunun farkına vardık. 3 Mart başlama tarihini, son derece doğru, makbul tarih olarak kararlaştırdık. Bir hafta, 10 gün sonra daha vahim tabloyla karşılaşabiliriz. Kafamızın bir kenarına koyduk onu da. İnşallah olmaz ama görünen o ki, bölgede yaşananlar, deprem etki alanının büyüklüğü, 12-13 milyon insanı etkiliyor olması, hangi devlet olursa olsun yönetmesi çok büyük mevzu. Daha zaman alacak bir durumla karşı karşıyayız. İnşallah takvimi değiştirmek zorunda kalmayız."

"Yurtdışından yardım amaçlı maç teklifleri geliyor"

Kulüplerin can havliyle, ilk refleks olarak, federasyondan bağımsız, kendi imkanlarıyla vatandaşlara yardım elini uzattığını ve yardımları, koordineli bir şekilde, tırlarla etkilenen bölgelere ulaştırmak için olağanüstü çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Koç, "Basınımızda, sadece sanki 4 büyük kulüp çalışıyormuş gibi bir intiba doğabilir ama istisnasız her kulüp, elinden gelen her şeyi yapıyor. Konyaspor 100 adet konteyner göndermiş bile. Galatasaray girişimlerde bulunmuş. Adana Demirspor, İstanbulspor, Ankaragücü'nün yaptıkları var. Herkes bir şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.

Futbol ayrıştırma unsuru olarak görünse bile gelinen nokta itibarıyla bu tür bir dayanışmanın takdire şayan olduğunu vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Bütün çalışmalarımızı bir çatı altında, federasyon çatısı altında toparlayacağız. Ne kadar büyük bir halka, millete sahip olduğumuzu da görüyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. 85 milyon bu acıyı yaşıyor. Bununla beraber hem federasyon hem bizim kulüplerimize yurtdışı federasyonlardan, kulüplerden yardım amaçlı maç teklifleri geliyor. Ara dönemde bu yardım maçlarını organize edebiliriz belki. Acaba aramızda yapabilir miyiz? Tabii takvimin netleşmesi lazım. Hatay ve Gaziantep'in durumu belli olunca da takvimin nasıl olacağını kararlaştıracağız. 11 Haziran'a kadar her şeyin bitmesi gerekiyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, oyuncu kontratları... Hatayspor kararı verilmiştir. Gaziantep ne karar verirse versin, çekecekleri her türlü mali yükü, devletimizle, bakanlığımızla, federasyonla, yayıncı kuruluşla, kulüplerimizle aramızda konuştuk. Alt liglerdeki bütün takımları da ilgilendiren bir durumla karşı karşıyayız."

Oynanmayan 4 maç

Geçmişte oynanmayan 4 lig maçı olduğunu hatırlatan Ali Koç, "Pazartesiden 3 maç. Bir de Beşiktaş- Antalyaspor maçı var. Bu maçları, lig başlama tarihinden 3-4 gün önce tamamlayarak, ligi bıraktığımız yerden takvimi devam ettirmek istiyoruz. Tabii birkaç hafta içi maçı da eklenecek. Avrupa'da kalan takımlarımız ilerlerse, ki inşallah ilerler, o da takvim sıkıntısını doğuracaktır. Ama bu sıkıntı, yönetmesi güzel bir sıkıntı. Mutlu bir konu için konuşuyor olacağız. Yayıncı kuruluşla da temasa geçeceğiz. Onlara da çok iş düşüyor." ifadelerini kullandı.

Verilen fikirlerden bir tanesinin, lig başlarken ilk haftalar maçların tümünün şifresiz yayımlanması olduğunu aktaran Koç, "Bunu konuşacağız. Yayıncı kuruluşun da bizler gibi elini taşın altına koyacağından şüphemiz yok. Bu üzüntü, çaresizlik içinde, inanın futbol paydaşları olarak da, tüm ülkede olduğu gibi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir nebze de olsa, çorbada bir gram tuzumuz da olsa ne mutlu bize. Sporcuların aileleri etkilenmiş, vefatlar var. Deprem, uzakta bir yerde de olsa, İstanbul da inanın her anlamda, her açıdan etkileniyor. Fenerium çalışanları var enkaz altında kalan. Federasyon hakemleri, sporcu aileleri var. Herkes bu işten etkilenmiş vaziyette. İnşallah, Allah'ın vereceği güç ve kuvvetle, devletimizin eliyle en kısa zamanda yaralarımızı sarar ve şehirlerimizi normale dönüştürürüz." değerlendirmesinde bulundu.

"Nasıl yardım ederiz' çalışmaları var"

Ali Koç, iki kulübün lige devam etmemesi halinde haklarının dondurulacağını da vurguladı.

Avrupa Kulüpler Birliğinin yardım için iletişime geçip geçmediği sorulan Ali Koç, "Nasıl yaparız, nasıl yardım ederiz diye çalışmalar var. Birlik üyesi olan birkaç takım da maç teklifleriyle geldi. Federasyona da milli takım maç teklifi geldi. Galatasaray, Trabzonspor ve diğer kulüplere maç teklifleri geldi. Trabzonspor'un durumu özel tabii, Avrupa maçı var." diyerek sözlerini tamamladı.