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10 günlük Yağız bebeğin mucize kurtuluşu! Yaşama tutundu: 90 saat sonra enkazın altından çıkarıldı!

10 günlük Yağız bebeğin mucize kurtuluşu! Yaşama tutundu: 90 saat sonra enkazın altından çıkarıldı!

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin dördüncü gününde umut dolu haberler geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla 10 günlük Yağız Ulaş bebek annesiyle birlikte enkazdan çıkarıldı.

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Depremin vurduğu illerde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen binlerce arama kurtarma personeli tüm güçleriyle, depremzedeleri enkazlardan kurtarmaya çalışıyor. Hatay'daki arama kurtarma çalışmaları da 4’üncü günde de devam etti.

10 günlük bebek 90 saat sonra kurtarıldı
Depremde büyük yıkımın yaşandığı yerlerden olan Hatay Samandağ da ise itfaiyenin arama kurtarma ekipleri, bir apartman enkazında anne ve bebeğinin sağ olduğunu tespit etti.

Uzun süren çalışmaların ardından ise 10 günlük olan Yağız Ulaş bebek ve annesine kurtarma ekipleri ulaştı.

Yağız bebek ve annesi depremden 90 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkartıldı. Sağlık ekipleri bebek ve annesini kontroller için ambulansla hastaneye götürdü.

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