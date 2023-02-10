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Nihat Hatipoğlu: Bilim adamlarının sözü dini emir gibidir

Nihat Hatipoğlu: Bilim adamlarının sözü dini emir gibidir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük hasara neden oldu. Depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, 10 şehirde çok sayıda bina yıkıldı.

Hatipoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Deprem özel yayını gerçekleştiren ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bilim adamlarının sözünü dini emir gibi olduğunu söyleyen Hatipoğlu, kaderin tedbir almak olduğunu belirtti.

"Bilim adamlarını dinlemek zorundayız"

Hatipoğlu, "Bilim adamlarının, işin uzmanlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Uzmanları dinleyeceğiz. Bundan sonraki süreçte onları dinlemek zorundayız. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader akıllı düşünmektir, tedbir almaktır. "Akıldan daha büyük tedbir yok diyor" sevgili peygamberimiz. Bizim kader anlayışımızda bu vardır. Bütün tedbirleri alacağız, bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabii. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var." ifadelerini kullandı.

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