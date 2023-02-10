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Türkiye deprem sonrası tek yürek oldu! Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Türkiye'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen şiddetli depremin ardından ülke tek yürek oldu. Ülkenin değişik illerinden gönderilen yardım tırları ve araçlar Hatay'da uzun kuyruklar oluşturdu. Gün boyu gelmeye devam eden yardım tırları ile depremzedelerin ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce insanın hayatını kaybettiği afette, on binlerce de kişi yaralandı.

Türkiye tek yürek oldu
Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminden en fazla etkilenen illerin başında Hatay yer alıyor. Ekipler bir yandan enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışırken, diğer yandan depremden kurtulanlara ve bölgede görev yapanların ihtiyaçları için Türkiye tek yürek oldu.

Yardım tırları kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Hatay'a gönderilen yardım tırları kilometrelerde kuyruk oluşturdu. Yardım tırlarındaki malzemeler ihtiyaç sahiplerinin alması için uygun alanlara bırakılıyor.

Kilometrelerce kuyruk dron ile havadan da görüntülendi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından herkes seferber oldu. Depremin 4’üncü gününde Türkiye’nin her noktasından erzak, kıyafet gibi temel ihtiyaçlar hem küçük hem de ağır vasıtalarla götürülüyor.

Yardıma giden araçlar kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturuyor. Belen ilçesinin, Belen otoban çıkışında Hatay’ın merkezi Antakya ilçesine giden yolda araçlar neredeyse durma noktasına geldi. Kilometrelerce kuyruk dron ile havadan da görüntülendi.

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