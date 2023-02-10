Otel enkazında Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı Adıyaman Atatürk Bulvarı’ndaki İsias otelinin enkazında, toplam 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşan 39 kişilik kafilenin kaldığı yedi katlı otel, depremde çöktü.

Aynı otelde kalan 43 kişilik rehber grubunda, yaşamını yitirenlerin sayısı da 19'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs kafilesindeki dört kişi depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıkmıştı.

Gazimağusa’dan gelen öğrencilerin aileleri ve akrabaları, çocuklarının bulunduğu enkazın etrafında bekliyor.

Kuzey Kıbrıs’tan bir kurtarma ekibi de enkazda çalışıyor. Deprem haberinin Ada'ya ulaşması ile aile ve kurtarma ekiplerinden oluşan 170 kişilik bir ekip buraya geldi.

Kuzey Kıbrıs Ortaeğitim Genel Müdürü Cengiz Topel Uzun, "Kendi öğrencilerimizi ailelerine teslim edene kadar buradayız" diyor.

Enkaz başında bekleyen bir anne, “Şu binalara bakar mısınız, bu inşaatlara nasıl izin verilmiş, hiç mi denetim yokmuş?” diye ağlayarak isyan ediyor.

Sedat Kılıç da enkaz altındaki yeğeni Havin için gelmiş. Voleybolcu Havin, Adıyaman’a babasıyla gelmişti.

Baba, otel enkazından çevredekilerin yardımı ile çıkarıldı.

Voleybol tamımının en küçüğü olan 12 yaşındaki Nehir’i de teyzesi Berfin bekliyor.

Adıyamanlı olan ve bu şehirde yaşayan teyze Berfin, deprem gününe kadar Nehir’in evde kendisiyle kaldığını, deprem günü arkadaşlarıyla kalmak istediği için onu otele bıraktıklarını anlatıyor.

Otel enkazından kendi imkanlarıyla iki kişiyi de kurtarmışlar ama “Ne Nehir’e ne de diğer çocuklara ulaşabildik” diyor.

Esra öğretmen de, otelin birinci katında bir odada kalıyordu.

O da ilk gece enkazdan sağ çıkarılanlardan.

Yüzünde depremden kalma yaralar var, gözüne o günden beri uyku girmemiş. Birçok öğrencisiyle beraber kızı Kumsal da hâlâ enkazda...

Kıbrıs’tan gelen ekip enkazda canhıraş çalışıyor ama hem soğuk hava hem ilerleyen zaman aleyhlerine işliyor.

Nevşehir’den gelen turist grubu da 7 katlı otelde kalıyordu.

Bulunan bir erkek cesedi enkaz başında bekleyen bir yakınını heyecanlandırıyor; “Yeğenim olabilir mi acaba? Kolunda bir dövmesi var” diye umutla soruyor.

Cenazeyi çıkaran çalışanlardan biri “Ben çıkardım ama sağ kolunu görebildim, onda dövme yoktu" diye cevap veriyor.

Kuzey Kıbrıs'ta yayımlanan Yenidüzen gazetesindeki habere göre, KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel, tünel açma konusunda uzman 30 kişilik bir ekibin Adıyaman’daki otel enkazında çalışma yapacağını açıkladı.