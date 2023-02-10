Zuhal Topal acı haberi verdi depremde yakınlarını kaybetti

Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Instagram hesabından dayısı, kuzeni ve arkadaşının depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde dayısı, kuzeni ve arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafları da yayınlayan Zuhal Topal, “Bu acının tarifi yok! Giden her can bizim ama daha 2 ay evvel tüm hafta beraber sohbet ettiğimiz, hayatından geçtiğimiz gencecik dünya iyisi Levent’in kaybı yüreğimi dağladı. Allah’ım ailesine sabırlar versin. Rabbim yakınlarını kaybeden herkese güç, derman, sabır ihsan eylesin” ifadelerini kullandı.