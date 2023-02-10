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Ücretsiz ekmekten sonra ücretsiz ulaşım! Bu sabah başladı

Ücretsiz ekmekten sonra ücretsiz ulaşım! Bu sabah başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, saat 08.00'den itibaren toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermeye başlayacak.

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Gaziantep'te, saat 08.00'den itibaren toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vermeye başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası tramvay hatları ve halk otobüsleri (sarı ve mavi) hizmet vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda toplu taşıma hatları 10 Şubat Cuma günü saat 08.00 itibarıyla hizmet vermeye başlayacak." ifadeleri kullanıldı.

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