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Aralık ayı işsizlik rakamları belli oldu! İşsiz sayısı ne oldu?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aralık ayı işsizlik rakamları belli oldu! İşsiz sayısı ne oldu?

İşsiz sayısı 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Aralık ayında bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2 iken kadınlarda yüzde 14,4 olarak tahmin edildi.

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