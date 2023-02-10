Deprem felaketinde 5. gün! 90 saat sonra gelen mucizeler, depremden son dakika haberler...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin 5. gününde enkazların başında can kurtarma yarışı tüm hızıyla sürerken, ölü sayısı da aynı hızla artıyor... Ancak depremin üzerinden 90 saatten fazla geçmesine rağmen her saat yeni canların enkazdan sağ çıkması umutları artırıyor. Depremzedeler ise enkazların başında yakınlarından gelecek sevinçli haberleri bekliyor. İşte Kahramanmara, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep başta 10 ilden gelen son dakika haberleri...

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremle başta Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep Diyarbakır olmak üzere 10 kent yıkıma uğradı. Son açıklanan bilgilere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişi hayatını kaybetti, 72 bin 879 kişi yaralandı. Depremin üzerinden 90 saatten fazla geçerken enkazın altından sapasağlam çıkarılan her can kurtarma ekiplerinin e tüm Türkiye'nin umutlarını artırıyor. İşte deprem bölgesinden son dakika haberler...

08:15 99. saatte bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Enkaz çalışmalarının 99. saatinde Adıyaman Barbaros Hayrettin Mahallesi, Karapınar Caddesi, Akgül Apartmanı'ndan Cemile Hasar (36) adlı vatandaş sağ olarak çıkarıldı.

07:50 Malatya'da 6 şiddetinde deprem meydana geldi

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05:20 Enkazda 9 kişi canlı... Zamana karşı yarış sürüyor

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan Arzu Apartmanı enkazında çalışan arama- kurtarma ekipleri, 9 kişinin hayatta olduğunu belirledi. Enkaza yoğunlaşan ekipler, 6 katlı binanın enkazından termal kamera ile birinci katta olduklarını saptadıkları 9 kişiye ulaşabilmek için kuyu sistemi ile çalışma başlattı.

05:00 Askeri kargo uçağı 210 depremzedeyi İstanbul'a götürdü

Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 210 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.

Türkiye, 23 yıl arayla 7'den büyük üç depremle yıkıldı. İlki Gölcük merkezliydi. Kocaeli ağır hasar aldı. İkincisi peşpeşe vurdu. Pazarcık ve Elbistan merkezliydi. Hatay ağır hasar aldı. İki kentteki yıkım, 23 yıllık araya rağmen neredeyse birbirinin aynı oldu.

23:45 Depremde can kaybı 17 bin 674 kişiye çıktı....

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 17 bin 674 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 879 kişinin yaralandığını açıkladı. 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde 17 bir 480 ölüm, 23 bin 781 yaralanma olmuştu.