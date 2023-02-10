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Meral Akşener'den seçim yorumu: 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum

Meral Akşener'den seçim yorumu: 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum

OHAL kararının seçimleri etkileyeceği tartışmalarıyla ilgili, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum" dedi. Murat Yetkin, Akşener'in açıklamalarını yazısına taşıdı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyet deprem bölgesine gitti, depremzedeleri ziyaret etti.

Akşener'i takip eden gazetecilerden Murat Yetkin, kritik seçim sorusuna Akşener'in verdiği cevabı yazısına taşıdı:

"Soruyoruz: deprem seçim tarihini etkiler mi? Erdoğan OHAL’den sonra seçimin ertelenmesini zorlar mı? Kafalardaki sorular…

Akşener sorudan pek de memnun olmamış bir ifadeyle yanıtlıyor:

“14 Mayıs’a yetişeceğini sanmıyorum. Ama 18 Haziran’a kalacağını sanıyorum.”

Peki, ya erteleme? Anayasa’nın 78. maddesi savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, TBMM’nin seçimlerin bir yıl ertelenmesine karar verebileceğini yazıyor.

Akşener Meclis’ten öyle bir karar çıkacağına ihtimal vermiyor. Şunu da ekliyor: “Biz siyasiler seçimin yapılması için üzerimize düşeni yapmak zorundayız.”

Depremin Erdoğan’ın seçim desteğine etkisi be olur peki?

Akşener susuyor ama Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın “Buradan bir şamar yer” diye bir özet veriyor."

Murat Yetkin'in yazısının tamamı

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