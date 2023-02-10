Tam anlamıyla cinayet! Depremde yıkılan 12 katlı bina 'kolonları kesildiği' için mahkemelikmiş!

Binanın enkazı korumaya alındı

Tüm çabalara rağmen henüz sağ kurtarılan olmazken, şikayetçi olunan binanın enkazından ise incelme başlatıldı. Savcılığın inceleme yapacak olması nedeniyle, bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınların kamyonlara yüklenmeyeceği, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından kaldırılabileceği öğrenildi.